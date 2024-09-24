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Смородская отреагировала на попадание Глушенкова в расширенный состав сборной России

24 Сентября 2024 • 14:52 Комментировать

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала попадание нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в расширенный состав сборной России на октябрьский сбор.

«Попадание Глушенкова в расширенный состав сборной — нормальное явление. Любое недопонимание надо решать путем диалога», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Напомним, ранее Глушенков заявил, что ему неинтересно играть за сборную России против не самых статусных соперников. Для Глушенкова лучше потренироваться с бразильцами «Зенита».

В текущем сезоне Глушенков провел восемь матчей во всех турнирах, забил девять голов и сделал один ассист.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная России Ольга Смородская Максим Глушенков ещё теги
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