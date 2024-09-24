Де Пауль назвал роль Месси в сборной Аргентины

Полузащитник мадридского «Атлетико» и сборной Аргентины Родриго де Пауль поведал о роли нападающего Лионеля Месси в национальной команде.

«Лео – капитан нашего корабля. Все, что мы делаем для него, делаем с удовольствием. Команда хочет, чтобы Месси был на первых страницах изданий. Мы всячески помогаем ему в этом», - передает слова хавбека All About Argentina.

Напомним, что Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира в 2022 году. Минувшим летом Лионель вместе с «альбиселесте» выиграл Кубок Америки. За национальную команду 37-летний форвард провел 187 матчей и забил 109 голов.