Геркус рассказал, почему Дзюба нужен сборной России

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус высказался об Артёме Дзюбе. По мнению функционера, 36-летний игрок нужен сборной России.

«Включить Дзюбу в состав сборной было бы хорошей идеей. Он бывший капитан сборной с громадным опытом. Пусть сейчас и курс на омоложение, ветераны сборной тоже нужны, чтобы передавать опыт, традиции», - рассуждает Геркус для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что у Дзюбы три голевые передачи в последних трёх матчах за «Акрон». В тольяттинский клуб Дзюба перешёл в текущем сентябре. В частности, две голевые передачи Артём оформил в матче девятого тура против «Краснодара» (2:5).