Денисов кратко отреагировал на слова Глушенкова про сборную России

Бывший футболист «Зенита» Игорь Денисов кратко высказался о словах полузащитника питерского клуба Максима Глушенкова про сборную России.

Ранее футболист в интервью журналисту Нобелю Арустамяну сообщил, что ему не хотелось бы играть против таких сборных, как Вьетнам, и он лучше бы лишний раз потренировался с легионерами «Зенита».

«Максиму удачи, но его слова — не мое дело», — приводит слова Денисова «РБ Спорт».

Напомним, что несмотря на слова полузащитника главный тренер сборной России Валерий Карпин включил его в расширенный список сборной России на октябрьские сборы, которые стартуют 7 октября.