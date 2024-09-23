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Денисов кратко отреагировал на слова Глушенкова про сборную России

23 Сентября 2024 • 14:13 Комментировать

Бывший футболист «Зенита» Игорь Денисов кратко высказался о словах полузащитника питерского клуба Максима Глушенкова про сборную России.

Ранее футболист в интервью журналисту Нобелю Арустамяну сообщил, что ему не хотелось бы играть против таких сборных, как Вьетнам, и он лучше бы лишний раз потренировался с легионерами «Зенита».

«Максиму удачи, но его слова — не мое дело», — приводит слова Денисова «РБ Спорт».

Напомним, что несмотря на слова полузащитника главный тренер сборной России Валерий Карпин включил его в расширенный список сборной России на октябрьские сборы, которые стартуют 7 октября. 

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Евро-Футбол.Ру,
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