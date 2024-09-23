Глушенков ответил на желание Карпина поговорить с ним тет-а-тет

Полузащитник питерского «Зенита» Максим Глушенков высказался о попадании в расширенный список сборной России на октябрьские сборы.

Игрок отметил, что для него является большой честью выступать за сборную своей страны, и ничего не изменилось, и если он нужен команде и тренеру, то безусловно поедет.

Также в разговоре с «Матч ТВ» Глушенков отметил, что готов поговорить тет-а-тет с Валерием Карпиным, ведь он никогда не уходит от разговоров.

Ранее футболист в интервью журналисту Нобелю Арустамяну отметил, что ему неинтересно играть против таких сборных, как Вьетнам, и он лучше бы лишний раз потренировался со своими партнёрами по питерской команде.