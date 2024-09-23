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Карпин высказался о попадании Чалова в расширенный список сборной России

23 Сентября 2024 • 12:34 Комментировать

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о попадании нападающего греческого ПАОКа Фёдора Чалова в расширенный список национальной команды на сборы, которые стартуют 7 октября.

«Он начал регулярно играть за ПАОК, принял участие в последних восьми матчах и даже забил. Его уровень мы хорошо знаем, важно было набрать форму», — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

Напомним, что 26-летний форвард пополнил ряды греческой команды в летнее трансферное окно. Он принял участие в восьми играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей партнёрам по команде. 

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ПАОК Валерий Карпин Сборная России Фёдор Чалов ещё теги
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