Карпин высказался о попадании Чалова в расширенный список сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о попадании нападающего греческого ПАОКа Фёдора Чалова в расширенный список национальной команды на сборы, которые стартуют 7 октября.

«Он начал регулярно играть за ПАОК, принял участие в последних восьми матчах и даже забил. Его уровень мы хорошо знаем, важно было набрать форму», — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

Напомним, что 26-летний форвард пополнил ряды греческой команды в летнее трансферное окно. Он принял участие в восьми играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей партнёрам по команде.