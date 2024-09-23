Карпин объяснил, почему вызвал Глушенкова в сборную после скандального интервью

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему принял решение пригласить полузащитника питерского «Зенита» Максима Глушенкова на сборы национальной команды, которые пройдут в октябре, после его скандального интервью журналисту Нобелю Арустамяну.
Напомним, что игрок заявил, что ему неинтересно играть против таких сборных, как Вьетнам, и он лучше бы лишний раз потренировался со своими партнёрами по питерской команде.
«Его слова тоже повлияли на наше решение его вызвать. Я хочу тет-а-тет, глаза в глаза поговорить с человеком, который сказал то, что сказал. И понять его позицию», — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.
Бан пользователя