Карпин объяснил, почему вызвал Глушенкова в сборную после скандального интервью

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему принял решение пригласить полузащитника питерского «Зенита» Максима Глушенкова на сборы национальной команды, которые пройдут в октябре, после его скандального интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Напомним, что игрок заявил, что ему неинтересно играть против таких сборных, как Вьетнам, и он лучше бы лишний раз потренировался со своими партнёрами по питерской команде.