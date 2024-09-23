Миранчук, Головин, Онугха и Глушенков попали в расширенный состав сборной России на октябрьские сборы

Стал известен расширенный состав сборной России по футболу на октябрьские сборы. Всего в списке тренерского штаба Валерия Карпина 42 футболиста.

Вратари: Илья Лантратов («Локомотив»), Евгений Латышонок («Зенит»), Андрей Лунёв («Динамо» Москва), Александр Максименко («Спартак), «Матвей Сафонов («ПСЖ»).

Защитники: Арсен Адамов («Ахмат»), Юрий Горшков («Зенит»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Вячеслав Караваев («Зенит»), Данил Круговой (ЦСКА), Андрей Лангович («Ростов»), Руслан Литвинов («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала), Илья Самошников («Локомотив»). Александр Сильянов («Локомотив»), Егор Тесленко («Рубин»), Даниил Хлусевич («Спартак»).

Полузащитники: Сергей Бабкин («Крылья Советов»), Дмитрий Баринов («Локомотив»), Алексей Батраков («Локомотив»), Данил Глебов («Ростов»), Артём Карпукас («Локомотив»), Данила Козлов («Краснодар»), Никита Кривцов («Краснодар»), Далер Кузяев («Гавр»), Антон Зиньковский («Спартак»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»), Александр Головин («Монако»), Андрей Мостовой («Зенит»), Даниил Пруцев («Спартак»), Даниил Фомин («Динамо» Москва), Александр Черников («Краснодар»), Иван Обляков (ЦСКА), Максим Глушенков («Зенит»), Лечи Садулаев («Ахмат».

Нападающие: Дмитрий Воробьёв («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Герман Онугха («Копенгаген»), Сергей Пиняев («Локомотив»), Константин Тюкавин («Динамо» Москва), Фёдор Чалов (ПАОК).