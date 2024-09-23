Стало известно имя нового главного тренера сборной Австралии

Тони Попович (51 год) назначен главным тренером сборной Австралии. На этом посту он сменил Грэма Арнольда, которого уволили в прошлую пятницу.

Австралия начала этот отборочный цикл на чемпионат мира максимально неудачно. Сначала сборная проиграла на своём поле Бахрейну со счетом 0:1, а затем удалось увезти лишь одно очко из Индонезии. В группе также выступают ещё Китай, Саудовская Аравия и Япония. Для прямого попадания на мундиаль надо занять первое или второе место.

«Эта кампания началась не лучшим образом, но я знаю, что у нас достаточно времени, достаточно игр. Сейчас лучшее время, чтобы занять эту должность. Результаты иногда могут стереть из памяти всё хорошее. Посмотрите на историю того, что было сделано, на группу игроков, которые добились замечательных результатов в Катаре. Пять лет назад я не был готов к этой роли. Три года назад я бы и не взглянул на это. Сейчас я готов», - приводит слова Поповича официальный сайт Австралийской федерации футбола.

Попович играл за сборную Австралии на протяжении 11 лет. Последние три года он провел, работая с «Мельбурн Виктори». В прошлом сезоне команда уступила в финале чемпионата, и Тони решил оставить свой пост.