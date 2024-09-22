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В Немецком футбольном союзе прокомментировали возможный приход Клоппа в сборную Германии

22 Сентября 2024 • 01:38 Комментировать
Босния и Герцеговина
...
Германия
11.10 21:45

Спортивный директор Немецкого футбольного союза Руди Фёллер ответил на вопрос о возможном назначении Юргена Клоппа.

Экс-тренер «Ливерпуля», ныне не имеющий работы, считается одним из потенциальных преемников Юлиана Нагельсманна в должности рулевого сборной Германии.

«Сейчас Нагельсманн обладает репутацией тренера для топ-клубов. Он заслужил этот статус в очень молодом возрасте. Юлиан сам решит, что для него будет лучше: остаться в сборной Германии или снова возглавить топ-клуб.

Что касается Клоппа, то я даже не знаю, каковы его планы. Но если Нагельсманн в какой-то момент решит уйти, а Юрген будет заинтересован, то он, конечно, никуда не денется», – цитирует Bayern & Germany Фёллера.

Контракт Юлиана Нагельсманна с DFB рассчитан до конца июля 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Руди Фёллер Юрген Клопп Юлиан Нагельсманн ещё теги

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