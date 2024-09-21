Генич поддержал идею матча сборной России и команды медиалиги

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался о возможном проведении товарищеского поединка между сборной России и командой медиалиги.
«Это было бы шоу, заполнили бы трибуны. С точки зрения развлечения, в какой-то паузе было бы прикольно. С огромным количеством конкурсов, фишек для болельщиков - это было бы замечательно», - передает слова Генича «РБ Спорт».
Напомним, что сборная России отстранена от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА. В последнем товарищеском поединке подопечные Валерия Карпина отпраздновали крупную победу над командой Вьетнама со счетом 3:0.
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