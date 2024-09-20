Семак отреагировал на слова Глушенкова о сборной России

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о словах нападающего Максима Глушенкова.

Ранее футболист заявил, что ему неинтересно играть за сборную России против команд уровня Вьетнама, и он не видит смысла в таких матчах.

— У всех есть свое мнение, — приводит слова Семака портал «РБ Спорт».

В текущем сезоне 25-летний Глушенков принял участие в семи матчах во всех турнирах, забил девять мячей и стал автором одной голевой передачи.

Ближайший матч «Зенита» состоится 21 сентября. В этот день подопечные Семака примут на своем поле воронежский «Факел» в рамках девятого тура Российской премьер-лиги. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по мск.