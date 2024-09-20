Корнеев дал совет Глушенкову

Экс-игрок «Барселоны» Игорь Корнеев высказался о словах нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

Ранее футболист заявил, что ему интереснее тренироваться с бразильцами «Зенита», чем играть за сборную России в матче с Вьетнамом.

«Язык твой — враг твой. Если Максим хотел так пошутить или быть оригинальным, это у него явно не получилось», — заявил Корнеев «РБ Спорту».

Эксперт заявил, что хотел бы дать совет Глушенкову, чтобы тот не хайпил на таких темах.

К 25 годам Глушенков сыграл за сборную России всего один раз. На счету футболиста нет результативных действий в футболке национальной команды.