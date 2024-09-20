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Корнеев дал совет Глушенкову

20 Сентября 2024 • 19:51 Комментировать (1)

Экс-игрок «Барселоны» Игорь Корнеев высказался о словах нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

Ранее футболист заявил, что ему интереснее тренироваться с бразильцами «Зенита», чем играть за сборную России в матче с Вьетнамом.

«Язык твой — враг твой. Если Максим хотел так пошутить или быть оригинальным, это у него явно не получилось», — заявил Корнеев «РБ Спорту».

Эксперт заявил, что хотел бы дать совет Глушенкову, чтобы тот не хайпил на таких темах.

К 25 годам Глушенков сыграл за сборную России всего один раз. На счету футболиста нет результативных действий в футболке национальной команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная России Игорь Корнеев Максим Глушенков ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Arvamus
20 Сентября 2024 в 20:01
Теперь мнение каждого москвобадского питерофоба будут печатать? Он вроде бы

игрок москвобадского ЦСКА, об этом для убедительности „забыли” написать? :)

Оставьте Глушенкова в покое. Это его мнение, он молодец, что хватило смелости его написать!
Все равно насильно вы его не заставите играть в вашей москвобадской питерофобской сборной.
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