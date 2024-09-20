В Казани готовы принять матчи сборной России

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил о том, что столица республики готова принять возможные матчи сборной России в октябре и ноябре.

«Мы всегда открыты, все знают наши инфраструктурные и менеджерские возможности. Пожалуйста, милости просим», - приводит слова Леонова канал «Матч ТВ».

Напомним, что провести игры сборной России РФС планирует дома, в России.

Ранее в сентябре россияне слетали во Вьетнам, где из-за погодных условий сыграли лишь одну товарищескую игру – против сборной Вьетнама в Ханое (3:0). Матч против сборной Таиланда по климатическим причинам был отменён.