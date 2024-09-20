Сенников уверен, что Глушенков будет ключевой фигурой в сборной России

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников ответил на вопрос, способен ли нападающий «Зенита» Максим Глушенков принести пользу сборной России.

Ранее футболист заявил, что ему неинтересно играть в матчах против Вьетнама.

«Глушенков – один из лучших игроков прошлого чемпионата. Считаю, что он на высочайшем уровне проводит старт нынешнего чемпионата. Безусловно, Глушенков будет ключевой фигурой в сборной», — приводит слова Сенникова портал «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 25-летний футболист принял участие в семи матчах во всех турнирах, забил девять голов и стал автором одного ассиста.