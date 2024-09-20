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Колосков - о сборной России: «С Европой невозможно договориться, там для нас всё закрыто»

20 Сентября 2024 • 09:37 Комментировать

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался относительно подбора соперников для национальной сборной.

«С Европой невозможно договориться, там для нас всё закрыто. Выбирают сборные, к которым не надо далеко лететь, или те, которые им интересны. У них-то выбор есть, а у нас его нет. Играем с теми, кто соглашается», - передает слова Колоскова «Чемпионат».

Напомним, что из-за совместного бана от УЕФА и ФИФА российские сборные и клубы не могут участвовать в международных соревнованиях. В последнем товарищеском поединке подопечные Валерия Карпина на выезде победили Вьетнам со счетом 3:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Вячеслав Колосков
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