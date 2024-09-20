Колосков - о сборной России: «С Европой невозможно договориться, там для нас всё закрыто»

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался относительно подбора соперников для национальной сборной.
«С Европой невозможно договориться, там для нас всё закрыто. Выбирают сборные, к которым не надо далеко лететь, или те, которые им интересны. У них-то выбор есть, а у нас его нет. Играем с теми, кто соглашается», - передает слова Колоскова «Чемпионат».
Напомним, что из-за совместного бана от УЕФА и ФИФА российские сборные и клубы не могут участвовать в международных соревнованиях. В последнем товарищеском поединке подопечные Валерия Карпина на выезде победили Вьетнам со счетом 3:0.
Бан пользователя