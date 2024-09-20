Колосков - о сборной России: «С Европой невозможно договориться, там для нас всё закрыто»

«С Европой невозможно договориться, там для нас всё закрыто. Выбирают сборные, к которым не надо далеко лететь, или те, которые им интересны. У них-то выбор есть, а у нас его нет. Играем с теми, кто соглашается», - передает слова Колоскова «Чемпионат».