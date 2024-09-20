Колосков рассказал, как относится к матчам сборной России

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о недавнем товарищеском поединке между сборными России и Вьетнама в Ханое.

«Мастерства это точно не добавляет. Соперники в значительной степени ниже классом сборной России. Но рано или поздно бан снимут. Гораздо больше логики в том, чтобы играть, чем не играть», - цитирует Колоскова «Чемпионат».

Напомним, что поединок завершился крупной победой российской сборной со счетом 3:0. У подопечных Валерия Карпина была также запланирована игра против команды Таиланда, однако спарринг отменили из-за плохих погодных условий.