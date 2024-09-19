Пономарёв: Глушенков — глупенький сопляк, его поведение — предательство

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв отреагировал на слова нападающего «Зенита» Максима Глушенкова о сборной России.
Ранее футболист признался, что ему не особо интересно выступать за сборную в матчах с условным Вьетнамом.
«Глушенков — глупенький сопляк. Выступление за сборную России — большая честь. Когда тебя вызывают в национальную команду, нужно играть против любого соперника», — заявил Пономарёв Metaratings.
По мнению эксперта, в будущем Глушенков потеряется, ведь такие футболисты не достойны играть за сборную. Поведение Глушенкова — предательство, считает Пономарёв.
У 25-летнего нападающего только один матч в составе сборной России и нет результативных действий.
Бан пользователя