Пономарёв: Глушенков — глупенький сопляк, его поведение — предательство

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв отреагировал на слова нападающего «Зенита» Максима Глушенкова о сборной России.

Ранее футболист признался, что ему не особо интересно выступать за сборную в матчах с условным Вьетнамом.

«Глушенков — глупенький сопляк. Выступление за сборную России — большая честь. Когда тебя вызывают в национальную команду, нужно играть против любого соперника», — заявил Пономарёв Metaratings.

По мнению эксперта, в будущем Глушенков потеряется, ведь такие футболисты не достойны играть за сборную. Поведение Глушенкова — предательство, считает Пономарёв.

У 25-летнего нападающего только один матч в составе сборной России и нет результативных действий.