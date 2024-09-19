Терёхин призвал Глушенкова отказаться от выступления за сборную России

Экс-игрок «Динамо» Олег Терёхин отреагировал на слова нападающего «Зенита» Максима Глушенкова о сборной России.

Ранее футболист заявил, что ему неинтересно играть против команд уровня Вьетнама.

По мнению эксперта, после перехода в «Зенит» Глушенкова захватила эйфория. Выступление за национальную команду никогда не должно обсуждаться, считает Терёхин.

«Это неправильно. Раз у тебя такое отношение, тогда вообще откажись выступать за сборную, скажи, чтобы не вызывали тебя», — приводит слова Терёхина Metaratings.

В 25 лет у Глушенкова всего одна игра за сборную России, в которой он не смог отметиться голевыми действиями.