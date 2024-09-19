Россия получила новое место в рейтинге ФИФА

На официальном сайте Международной федерации футбола опубликована новая версия рейтинга сборных. Национальная команда России ухудшила свое положение, опустившись с 33-го на 34-е место.

В сентябре российская сборная провела один товарищеский поединок. Подопечные Валерия Карпина на выезде встречались с национальной командой Вьетнама. Российские футболисты одержали уверенную победу на стадионе в Ханое со счетом 3:0.

Во Вьетнаме сборная России должна была провести еще спарринг с командой Таиланда. Однако этот матч был отменен из-за плохих погодных условий.

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