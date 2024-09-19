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ФИФА назвала лучшую сборную в мировом футболе

19 Сентября 2024 • 11:19 Комментировать

Международная федерация футбола опубликовала обновленный рейтинг лучших национальных команд. Первое место в нем занимает сборная Аргентины, которая является действующим чемпионом мира.

На второй строчке располагается национальная команда Франции. Тройку лучших замыкает Испания, победившая на недавнем чемпионате Европы – 2024.

В топ-10 опубликованного рейтинга ФИФА также попали: Англия, Бразилия, Бельгия, Нидерланды, Португалия, Колумбия и Италия.

Полная версия рейтинга Международной федерации футбола доступна по ссылке.

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