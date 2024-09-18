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Тренеры, прославившиеся в клубе и сборной

18 Сентября 2024 • 10:47 Комментировать

Думаем, что нет смысла много писать о роли тренера. Всем понятно, что важность хорошего наставника невозможно переоценить. Коуч, несомненно, является визитной карточкой команды и её олицетворением.

Много сказано о том, что наставник сборной и клуба – это разная специфика. Иногда приходится слышать даже, что это совершенно разные профессии, причём в этом есть свой резон. Тем не менее есть тренеры, которые своей работой опровергают это утверждение. О них и речь в нашем сегодняшнем материале.

Висенте дель Боске

Человек, который выиграл всё: две ЛЧ (в сезонах 1999/2000 и 2001/2002), чемпионат мира и чемпионат Европы. Кто-то скажет, что с Мадридом выигрывать ЛЧ может каждый. Только после победы в 2002 году, аналогичной виктории «сливочные» ждали целых двенадцать лет. Можете ли вы вспомнить тренера, который со своей сборной выигрывал два топ турнира подряд?

Марчелло Липпи

Он является одним из двух тренеров, который принёс «Ювентусу» титул победителя ЛЧ, три скудетто, Суперкубок Европы и Межконтинентальный Кубок. А уж о триумфе сборной Италии на ЧМ-2006 вряд ли можно забыть.

Франц Беккенбауэр

«Кайзер» Франц в представлениях не нуждается. Все знают, что он был великим игроком и таким же тренером. У него потрясающая статистика выступлений на посту главного тренера сборной ФРГ. В 1986 году он со своей командой доходит до финала. Через два года на домашнем Евро «бундестим» оступаются в полуфинале в матче против будущих победителей команды Нидерландов. ЧМ-1990 стал триумфальным для немцев – они стали трёхкратными чемпионами мира, в финале взяв у Аргентины реванш за поражение четырехлетней давности на аналогичной стадии.

Далее Франц сосредоточился на клубной работе, и там у него появились новые достижения: победы в чемпионате Франции и Германии, а также виктория в Кубке УЕФА с «Баварией».

Ринус Михелс

Лучший тренер послевоенного периода по версии The Times также был признан лучшим тренером XX века по версии ФИФА. Занял 2-ю строчку в списке лучших тренеров в истории футбола по версии журнала World Soccer. Входит в десятку тренеров, оказавших наибольшее влияние на развитие европейского футбола с момента основания УЕФА в 1954 году. Безусловно, такие титулы просто так не падают на голову. Ринус – изобретатель «тотального футбола». Идеи Михелса живы по сей день. Новации Ринуса сразу дали свой результат: «Аякс» стабильно побеждал в национальном чемпионате, а в 1971 году команда взяла Кубок чемпионов.Заслуги Михелса со сборной Нидерландов огромные – он единственный тренер, который привёл «оранжевых» к победе на топ-турнире. Данное событие произошло на Евро-88.

Гус Хиддинк

Гус с эйндховенским «ПСВ» стал настоящим гегемоном во внутреннем чемпионате. Однако успехи Гуса с его командой не ограничились только Нидерландами – в сезоне-1987/1988 был покорен Кубок чемпионов. Успешен Гус был и на уровне сборных, однако он занял свободную нишу, став волшебником для сборных, от которых мало кто ожидал больших успехов. Да, он со своей сборной дошёл до полуфинала ЧМ-1998. Но запомнился он выходом в полуфинал ЧМ-2002 со сборной Южной Кореи, проходом через четыре года в 1/8 со сборной Австралии. И, безусловно, памятен легендарный выход в полуфинал Евро-2008 со сборной России!

Дидье Дешам

Интересный факт: Дидье, будучи капитаном сборной, поднял над головой трофей чемпиона мира в 1998-м, а через два года – уже и трофей чемпиона Европы. Как тренер он привёл свою сборную к званию чемпиона мира, а также под его руководством «трёхцветные» становились вице-чемпионами Европы.Так же успешно сложилась карьера Дешама и на клубном уровне – в 2004 году он сенсационно прошёл с «Монако» до финала ЛЧ и стал чемпионом Франции с «Марселем» в 2010 году.

Роберто Манчини

Cамый противоречивый наставник из нашего списка. Тренер, в карьере которого были громкие провалы. Один невыход Италии на ЧМ-2022 чего стоит! Однако в его карьере нашлось место и большим победам, к примеру, победа на Евро-2020. Думаем, что когда на весах громкий провал и головокружительная победа, то второе перевешивает. Из клубных побед Роберто можно выделить: три скудетто, два Кубка Италии, победа в АПЛ, Кубок и Суперкубок Англии.

Антон Карасевич

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Гус Хиддинк Висенте Дель Боске Роберто Манчини Дидье Дешам ЧМ-2026 ещё теги
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