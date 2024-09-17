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Колосков рассказал, где сборной России нужно искать соперников

17 Сентября 2024 • 17:31 Комментировать

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков назвал регион мира, в котором сборной России следует искать себе соперников на товарищеские матчи на период отстранения от официальных встреч.

«Полагаю, команде России нужно искать соперников не в Юго‑Восточной Азии, а в Латинской Америке. Там команды сильнее, хорошая инфраструктура, поля. На фоне всех прошлых соперников латиноамериканские команды – это приоритет», - делится Колосков с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, в первой декаде сентября россияне в Ханое, 5 сентября разгромили сборную Вьетнама – 3:0. Запланированный на 7 сентября матч со сборной Таиланда сыгран не был по причине погодных условий.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Вячеслав Колосков
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