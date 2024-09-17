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Не только Месси: Скалони назвал ещё одного игрока, которого невозможно заменить

17 Сентября 2024 • 17:11 Комментировать

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о Лионеле Месси и Анхеле ди Марии. По словам специалиста, заменить этих игроков невозможно. Ди Мария, как известно, уже завершил выступления за «альбиселесте».

«Месси и ди Мария незаменимы. Это не те игроки, которых можно заменить – это невозможно. Речь идёт об уникальных игроках.

Мы не будем искать замену ди Марии. Было бы ошибкой искать футболиста, способного делать на поле то же самое, ведь такого игрока не существует. Мы постараемся найти того, кто сможет обеспечить такую же ширину. Но если говорить об игре 1 в 1 и другие моменты, то только ди Мария мог творить некоторые вещи. Я не говорю, что нам нужно перезагружаться, но почему бы не сыграть по-другому, когда Анхеля в команде нет», - сказал Скалони в интервью Clank!

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Анхель Ди Мария Лионель Скалони ещё теги
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