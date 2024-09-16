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Роналду или Месси: Симулятор высчитал, кто быстрее пробежал бы 100 метров

16 Сентября 2024 • 17:50 Комментировать

Противостояние Криштиану Роналду и Лионеля Месси ещё не скоро будет забыто. Португальца и аргентинца наверняка будут сравнивать даже после того, как они повесят свои бутсы на гвоздь и не будут играть в футбол профессионально.

Портал Goal обратил внимание на видео, созданное MotionAthlete. Оно представляет собой симуляцию забегов Месси и Роналду на дистанции в 100 метров. В основу симуляции легли реальные показатели скорости Лионеля и Криштиану.

Симуляция показала, что Роналду пробежал бы стометровку быстрее – за 11,15 секунды против 11,95. Впрочем, к этому «исследованию» вряд ли нужно относиться слишком серьёзно.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Интер Майами Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср ещё теги
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