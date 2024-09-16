Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Стало известно, когда Россия может сыграть с Уругваем

16 Сентября 2024 • 16:19 Комментировать

Снятием санкций с Российского футбольного союза пока не пахнет, поэтому сборная России может рассчитывать только на товарищеские матчи. В следующем году команда Валерия Карпина может сыграть против действительно статусного соперника – против Уругвая.

Игнасио Алонсо, который возглавляет Уругвайскую ассоциацию футбола, подтвердил факт ведения переговоров и даже сказал, когда может состояться матч.

«Мы общаемся с Россией по поводу товарищеского матча. Игра между нашими сборными возможна в октябре или ноябре следующего года», - цитирует Алонсо Sport24.

Сборная России играла против Уругвая на домашнем чемпионате мира в 2018 году и проиграла со счётом 0:3.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 1
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России РФС Сборная Уругвая Игнасио Алонсо ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Звёздный игрок покинет «Реал», Холанн поставил ультиматум «Манчестер Сити», а «Манчестер Юнайтед» хочет переубедить Зидана – в главных слухах недели Англию могут отстранить от участия в турнирах УЕФА и забрать Евро В РФС рассказали, что будет, если Россию не допустят к Евро-2028 Нападающий «Баварии» Кейн побил рекорд Эрлинга Холанна «Реал» может купить звезду сборной Испании на замену Винисиусу или Родриго Из-за них «Спартак» мог снова проиграть Махачкале: три худших игрока матча против «Динамо» Кривцов отстранён от основы «Краснодара» Криштиану Роналду высказался об уходе Крооса из футбола Родри ответил на вопрос о переходе в «Реал» Мбаппе ответил, кто должен бить пенальти в «Реале»
«Барселона» легко разделалась с «Жироной» Два топ-клуба хотят забрать Салаха из «Ливерпуля» «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Будущее Ольмо в «Барселоне» под угрозой Шок для «Манчестер Сити» - с клуба могут снять 100 очков «Барселона» объявила о потере игрока на целый год Неймар предупредил игроков «Реала» насчёт Мбаппе Тренер – победитель не может найти работу: в какой команде Зидан может оказаться в ближайшее время Кто реально заслужил получить «Золотой мяч» в 2024 году Голы с пенальти позволили мадридскому «Реалу» победить в Сан-Себастьяне
Спортивные новости
Стали известны претенденты на пост нового президента МОК Team Liquid стали победителями The International 2024 Тактаров высказался о победе Двалишвили над О'Мэлли Тактаров — о Шевченко: «Она всем мужикам утёрла нос» Александр Мостовой рассказал, когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Сентября
16:19 · Чемпионат мира 2026
Стало известно, когда Россия может сыграть с Уругваем
09:26 · Чемпионат мира 2026
Рикельме: «Месси должен сыграть на чемпионате мира – 2026»
14 Сентября
19:51 · Чемпионат мира 2026
​Почеттино: «Цель - выиграть чемпионат мира»
09:36 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола высказался о новой работе Почеттино
07:43 · Чемпионат мира 2026
Ривалдо раскритиковал сборную Бразилии
13 Сентября
12:43 · Чемпионат мира 2026
Дюков рассказал, где планируются следующие матчи сборной России
12:38 · Россия. Премьер-лига
Глава РФС высказался о возвращении России в турниры УЕФА
09:35 · Чемпионат мира 2026
Воробьёв: «Уровень сборной Вьетнама ближе к ФНЛ, чем к РПЛ»
12 Сентября
12:05 · Россия. Премьер-лига
​Мостовой - о сборной Бразилии: «Ничего страшного, две игры выиграют и всё будет хорошо»
12:01 · Россия. Премьер-лига
Зобнин высказался о матче сборной России во Вьетнаме
10:03 · Чемпионат мира 2026
Сборная Аргентины может потерять важного игрока
09:28 · Чемпионат мира 2026
Тихонов: «Сборную Вьетнама даже наши биатлонисты обыграли бы»
08:54 · Россия. Премьер-лига
Батраков - о встрече с Карпиным: «Рука немного дрожала»
07:24 · Чемпионат мира 2026
Назван главный фаворит ЧМ-2026 - это не Испания и Англия
04:30 · Чемпионат мира 2026
Хамес признал, что ошибался насчёт Месси 3
11 Сентября
22:48 · Россия. Премьер-лига
​Балахнин: «Сборная Бразилии выйдет в финальную часть чемпионата мира»
22:03 · Чемпионат мира 2026
Лугано назвал единственного бразильского игрока, который пугал сборную Уругвая
17:45 · Чемпионат мира 2026
Раскрыта рекордная зарплата Почеттино в сборной США
17:11 · Чемпионат мира 2026
Клопп вёл переговоры – известна команда 2
16:34 · Чемпионат мира 2026
Карпин высказался о важности сборов сборной России
16:29 · Чемпионат мира 2026
Карпин назвал состав сборной России, который планировал выпустить на игру с Таиландом
15:56 · Чемпионат мира 2026
Винисиус: Игра за «Реал» и за сборную Бразилии – разные вещи 1
15:20 · Чемпионат мира 2026
Александр Тихонов: «Даже наши биатлонисты обыграли бы сборную Вьетнама» 2
14:59 · Россия. Премьер-лига
Карпин оценил шансы на вызов «легионеров» в сборную России
14:55 · Чемпионат мира 2026
Снег или духота: Карпин ответил, в каких условиях играть сложнее
Все новости
Рекомендуем