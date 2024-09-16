Стало известно, когда Россия может сыграть с Уругваем

Снятием санкций с Российского футбольного союза пока не пахнет, поэтому сборная России может рассчитывать только на товарищеские матчи. В следующем году команда Валерия Карпина может сыграть против действительно статусного соперника – против Уругвая.

Игнасио Алонсо, который возглавляет Уругвайскую ассоциацию футбола, подтвердил факт ведения переговоров и даже сказал, когда может состояться матч.

«Мы общаемся с Россией по поводу товарищеского матча. Игра между нашими сборными возможна в октябре или ноябре следующего года», - цитирует Алонсо Sport24.

Сборная России играла против Уругвая на домашнем чемпионате мира в 2018 году и проиграла со счётом 0:3.