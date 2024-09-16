Сборная России может сыграть с 11-й командой рейтинга ФИФА

Сборная России уже два с половиной года может проводить лишь товарищеские матчи. Причина – санкции, которые УЕФА и ФИФА ввели в отношении Российского футбольного союза. Находить соперников для товарищеских игр РФС не так просто, но временами удаётся организовать матчи с весьма статусными соперниками. Так, например, весной российская сборная сыграла против Сербии.

В ближайшие годы сборная России может сыграть с Уругваем. Максим Митрофанов, который в РФС занимает пост генерального секретаря, сообщил о том, что уругвайцы являются одной из сборных, с которыми есть контакты. Митрофанов ответил на вопрос, когда может состояться матч.

«В следующие периоды – в 2025 или 2026 году», - цитирует Митрофанова Sport24.

Сборная Уругвая сейчас занимает 11-е место в текущем рейтинге ФИФА.