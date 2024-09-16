Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на 901-й гол Криштиану Роналду на профессиональном уровне.

«Однозначно. Величайший! Это опять же факт - мои слова, которые я говорил на протяжении 15 лет. Наступит момент, когда Месси и Роналду закончат, но те рекорды, которые они установили, я не знаю, кто их сможет побить», - сказал Мостовой.

В нынешнем сезоне 39-летний футболист сыграл четыре матча за «Аль-Наср», отметившись четырьмя голами и отдал две результативные передачи. За Португалию он сыграл две встречи и забил два гола.