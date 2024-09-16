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Александр Мостовой – о Роналду: «Я не знаю, кто сможет побить его рекорды, величайший!» эксклюзив

16 Сентября 2024 • 13:40 Комментировать

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на 901-й гол Криштиану Роналду на профессиональном уровне.

«Однозначно. Величайший! Это опять же факт - мои слова, которые я говорил на протяжении 15 лет. Наступит момент, когда Месси и Роналду закончат, но те рекорды, которые они установили, я не знаю, кто их сможет побить», - сказал Мостовой.

В нынешнем сезоне 39-летний футболист сыграл четыре матча за «Аль-Наср», отметившись четырьмя голами и отдал две результативные передачи. За Португалию он сыграл две встречи и забил два гола.

Стала известна дата 1000-го гола Роналду

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Евро-Футбол.Ру,
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