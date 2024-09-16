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Конец карьеры близок: чем займётся Криштиану Роналду на пенсии

16 Сентября 2024 • 17:00 Комментировать

Португальскому форварду «Аль-Насра» Криштиану Роналду уже 39 лет. Как бы он ни откладывал этот момент, но всё равно ему когда-то придётся повесить бутсы на гвоздь. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, чем займётся Роналду после завершения карьеры игрока.

Тренерская деятельность

Самый очевидный вариант – войти в тренерский штаб «Аль-Насра» после завершения карьеры, а в будущем возглавить клуб. Это позволит Роналду набить шишек, а после пойти в «Реал» или «Манчестер Юнайтед», где он сможет оставить свой след не только в качестве игрока. Подобный путь прошёл Хави Эрнандес, правда его расставание с «Барселоной» получилось не самым приятным.

Но есть проблема — Роналду не видит себя тренером, о чём он рассказал в недавней беседе с Рио Фердинандом. По словам Роналду, ему не нравится новое поколение футболистов, которые никого не слушают и думают, что телефон и социальные сети дадут им больше, чем кто-либо другой. Ну что же, такая позиция имеет право на существование, но ведь всё может измениться через пару лет, если в мире футбола всё больше станет появляться новых Ямалей и Беллингемов.  

Скаут или функционер

Почему бы не рассмотреть работу вне поля, оставшись при этом в футболе? Роналду прошёл длинный путь от «Спортинга» до «Реала», поиграл в Англии и Италии, имеет огромное количество связей по всему миру, поэтому точно способен откапывать таланты, но будет ли это интересно самому Кришу — вопрос. 

Что касается работы внутри клуба или же в футбольных федерациях, то, кажется, это не совсем про Роналду, который привык быть на виду, а не копаться где-то внутри чего-то. Однако исключать это тоже нельзя, ведь со временем люди меняются, и на новом пути Роналду может попробовать себя в разных сферах.

Блогерство и телевидение

А вот это уже ближе к действительности. Совсем недавно Роналду создал канал на YouTube и менее чем за месяц собрал 61 млн подписчиков, а просмотры под его видео достигают 50 млн. Португалец любит разговаривать и не стесняется высказывать свою точку зрения, а такие качества очень ценятся на футбольном телевидении. К тому же никто не мешает Роналду вести свой канал и параллельно работать экспертом.

Ещё один факт, что Роналду будет двигаться в направлении блогинга — слова самого игрока, который мечтает обойти по количеству подписчиков легендарного Мистера Биста (315 млн).

Бизнес

В том же разговоре с Фердинандом Роналду признался, что планирует двигаться в различных бизнес-направлениях. По словам футболиста, ему интересно погрузиться в новые области, где он пока ещё не так хорош. Это станет новым вызовом для Роналду. К слову, португалец добавил, что планирует посвящать бизнесу большую часть своей жизни, но ведь это никак не может помешать ему развиваться и в других областях.

Дмитрий Миляев


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