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Чемпионат мира 2026

Сборная Франции рискует остаться без титулов, если Дешам останется в команде

16 Сентября 2024 • 12:00 Комментировать (1)

Дидье Дешам находится на посту главного тренера сборной Франции уже 12 лет. При 55-летнем специалисте команда пережила много счастливых моментов, но в последнее время наметился какой-то застой. Это показал минувший чемпионат Европы, а после подтвердил старт французов в Лиге наций. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, нужна ли перезагрузка сборной Франции.

Карьера Дешама в сборной

Дешам пришёл в национальную команду в 2012 году после неудачного выступления команды на чемпионате Европы. Под руководством нового тренера французы с трудом отобрались на чемпионат мира – 2014, где по итогу вылетели на стадии 1/4 финала от будущего чемпиона – Германии.

Спустя два года сборная Франции принимала чемпионат Европы. Если сравнивать результат этого турнира с предыдущими, то он был выше всяких похвал, ведь команда добралась до самого финала. Но так как Евро был для Франции домашним, то поражение в решающем поединке от Португалии сильно ударило по команде, притом что Криштиану Роналду получил травму, и португальцы большую часть встречи играли без своего лидера.

В 2018 году сборная Франции выиграла чемпионат мира в России, одолев в финале Хорватию со счётом 4:2. Данный результат позволил Дешаму стать лишь третьим человеком в истории, кому удалось выиграть чемпионат мира в качестве футболиста и тренера.

Результат Франции на чемпионате Европы – 2020 можно назвать провальным, ведь команда вышла из группы, но вылетела на первой же стадии плей-офф от Швейцарии. Провал на Евро после победы на ЧМ – вполне обыденная ситуация в наше время, ведь с этим встречались не только французы.

На чемпионате мира – 2022 сборная Франции снова проявила себя очень круто и была в шаге от второй победы на Мундиале подряд, но в финальном матче команда Дешама получила в соперники мегамотивированного Лионеля Месси. Игра завершилась поражением французов в серии пенальти, команде не помог даже оформленный хет-трик Килиана Мбаппе.

Евро-2024 и Лига наций

Францию относили к главным фаворитам чемпионата Европы – 2024, но на групповом этапе команда показала невнятный футбол, одержав всего одну победу. По итогу подопечные Дешама добрались до полуфинала, где проиграли испанцам в упорной борьбе. Несмотря на такой результат, по-настоящему мы видели Францию только в матче с Испанией. Конечно, можно это списать на Мбаппе, который уже в первом туре сломал нос и играл в маске, но команда такого уровня должна справляться и без Килиана.

В первом туре Лиги наций в победе Франции над Италией вообще никто не сомневался. Уже на 14-й секунде французы открыли счёт и, как показалось, доведут дело до разгрома, но Италия полностью перевернула ход встречи и одержала победу со счётом 3:1. Во втором туре Франция выглядела лучше и одолела бельгийцев (2:0), но игра команды в этом году всё же заставляет людей задуматься о смене Дешама.

Кто вместо Дешама

После нескольких финалов и победы на чемпионате мира, кажется, пришло время попрощаться. Вряд ли Дешам что-то ещё может дать сборной Франции, но это совсем не означает, что тренера нужно списывать со счетов. Речь о том, что Франции просто пришло время двигаться дальше, и чем раньше тренер сменится, тем больше времени будет у команды для подготовки к чемпионату мира – 2026. Наверное, Дешаму нужно отдохнуть некоторое время, а после принять новый для себя вызов. Возможно, стоит рассмотреть вариант с Бразилией, где в последнее время есть проблемы с тренером.

Кто же может заменить Дешама в сборной Франции? Ответ очевиден – Зинедин Зидан. В настоящий момент нет более подходящей кандидатуры на должность главного тренера сборной Франции, чем Зидан. В качестве рулевого он уже успел поработать с мадридским «Реалом», где трижды взял Лигу чемпионов. Ни для кого не секрет, что сам Зидан мечтает о работе в сборной Франции, поэтому его назначение вместо Дешама станет самым оптимальным решением.

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Дмитрий Миляев


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Сборная Франции Зинедин Зидан Дидье Дешам ЧМ-2026 ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Ceroki
16 Сентября 2024 в 12:45
Очень смешная статья , поражение от Португалии сильно ударило по команде особенно если учесть что не играл их ,,лидер ,, Роналду))) тоесть если бы играл Роналду то было бы почетно ?? Ведь отымел их не кто то , а ,,сам,, Роналду... Ну и если бы этот ,,аналитик,, посмотрел на статистику последнего ,,выступления,, лючшего то может понял бы что выиграли потому что этого ,,лидера ,, там не было ?? Ну и так для информации что значимого выиграл сам дрищь за эти годы после реала ?? Балалайку и кнопку от ютьюба .
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