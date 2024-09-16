Сборная Франции рискует остаться без титулов, если Дешам останется в команде

Дидье Дешам находится на посту главного тренера сборной Франции уже 12 лет. При 55-летнем специалисте команда пережила много счастливых моментов, но в последнее время наметился какой-то застой. Это показал минувший чемпионат Европы, а после подтвердил старт французов в Лиге наций. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, нужна ли перезагрузка сборной Франции.

Карьера Дешама в сборной

Дешам пришёл в национальную команду в 2012 году после неудачного выступления команды на чемпионате Европы. Под руководством нового тренера французы с трудом отобрались на чемпионат мира – 2014, где по итогу вылетели на стадии 1/4 финала от будущего чемпиона – Германии.

Спустя два года сборная Франции принимала чемпионат Европы. Если сравнивать результат этого турнира с предыдущими, то он был выше всяких похвал, ведь команда добралась до самого финала. Но так как Евро был для Франции домашним, то поражение в решающем поединке от Португалии сильно ударило по команде, притом что Криштиану Роналду получил травму, и португальцы большую часть встречи играли без своего лидера.

В 2018 году сборная Франции выиграла чемпионат мира в России, одолев в финале Хорватию со счётом 4:2. Данный результат позволил Дешаму стать лишь третьим человеком в истории, кому удалось выиграть чемпионат мира в качестве футболиста и тренера.

Результат Франции на чемпионате Европы – 2020 можно назвать провальным, ведь команда вышла из группы, но вылетела на первой же стадии плей-офф от Швейцарии. Провал на Евро после победы на ЧМ – вполне обыденная ситуация в наше время, ведь с этим встречались не только французы.

На чемпионате мира – 2022 сборная Франции снова проявила себя очень круто и была в шаге от второй победы на Мундиале подряд, но в финальном матче команда Дешама получила в соперники мегамотивированного Лионеля Месси. Игра завершилась поражением французов в серии пенальти, команде не помог даже оформленный хет-трик Килиана Мбаппе.

Евро-2024 и Лига наций

Францию относили к главным фаворитам чемпионата Европы – 2024, но на групповом этапе команда показала невнятный футбол, одержав всего одну победу. По итогу подопечные Дешама добрались до полуфинала, где проиграли испанцам в упорной борьбе. Несмотря на такой результат, по-настоящему мы видели Францию только в матче с Испанией. Конечно, можно это списать на Мбаппе, который уже в первом туре сломал нос и играл в маске, но команда такого уровня должна справляться и без Килиана.

В первом туре Лиги наций в победе Франции над Италией вообще никто не сомневался. Уже на 14-й секунде французы открыли счёт и, как показалось, доведут дело до разгрома, но Италия полностью перевернула ход встречи и одержала победу со счётом 3:1. Во втором туре Франция выглядела лучше и одолела бельгийцев (2:0), но игра команды в этом году всё же заставляет людей задуматься о смене Дешама.

Кто вместо Дешама

После нескольких финалов и победы на чемпионате мира, кажется, пришло время попрощаться. Вряд ли Дешам что-то ещё может дать сборной Франции, но это совсем не означает, что тренера нужно списывать со счетов. Речь о том, что Франции просто пришло время двигаться дальше, и чем раньше тренер сменится, тем больше времени будет у команды для подготовки к чемпионату мира – 2026. Наверное, Дешаму нужно отдохнуть некоторое время, а после принять новый для себя вызов. Возможно, стоит рассмотреть вариант с Бразилией, где в последнее время есть проблемы с тренером.

Кто же может заменить Дешама в сборной Франции? Ответ очевиден – Зинедин Зидан. В настоящий момент нет более подходящей кандидатуры на должность главного тренера сборной Франции, чем Зидан. В качестве рулевого он уже успел поработать с мадридским «Реалом», где трижды взял Лигу чемпионов. Ни для кого не секрет, что сам Зидан мечтает о работе в сборной Франции, поэтому его назначение вместо Дешама станет самым оптимальным решением.

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Дмитрий Миляев