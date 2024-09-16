Рикельме: «Месси должен сыграть на чемпионате мира – 2026»

«Никогда не знаешь, на что он способен. Я уверен, что Лионель сыграет на чемпионате мира – 2026. Он должен это сделать. Мы все хотим видеть его в составе сборной Аргентины. Лео по-прежнему хорош, ему нравится соревноваться. Месси уже выиграл все, но не хочет останавливаться», - передает слова Рикельме портал Goal.com.