Рикельме: «Месси должен сыграть на чемпионате мира – 2026»

Известный в прошлом аргентинский игрок Хуан Роман Рикельме считает, что нападающий Лионель Месси примет участие в чемпионате мира 2026 года.
«Никогда не знаешь, на что он способен. Я уверен, что Лионель сыграет на чемпионате мира – 2026. Он должен это сделать. Мы все хотим видеть его в составе сборной Аргентины. Лео по-прежнему хорош, ему нравится соревноваться. Месси уже выиграл все, но не хочет останавливаться», - передает слова Рикельме портал Goal.com.
Напомним, что следующий чемпионат мира состоится на футбольных полях США, Канады и Мексики летом 2026 года. Действующим обладателем кубка мира является Аргентина.
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