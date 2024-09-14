​Почеттино: «Цель - выиграть чемпионат мира»

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино после долгого периода работы на клубном уровне устроился в сборную США, он возглавил национальную команду будущей хозяйки чемпионата мира (большая часть матчей пройдёт именно в США, а не в Канаде или Мексике), и теперь вынашивает амбициозные планы.

- Мы будем стремиться к хорошему футболу. Бегать и создавать. Мы должны верить в то, что победим в Кубке мира. Мне нравится, как обстоят дела на футбольном плане в США сейчас, - цитирует слова Почеттино derbyderbyderby.it.

Напомним, что ранее Почеттино тренировал такие клубы, как «Челси», «Тоттенхэм» и французский «ПСЖ».