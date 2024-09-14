Ривалдо раскритиковал сборную Бразилии

«Бразильцы показывают плохой футбол. Сборная наша сейчас переживает не самые лучшие времена. Это огорчает, болельщики недовольны. Бразилия недавно проиграла Парагваю, который сильно уступает нам в классе. Теперь нужно думать о встрече с Чили. Если опять проиграем, это сильно ухудшит ситуацию», - передает слова Ривалдо портал AS.