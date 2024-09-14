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Чемпионат мира 2026

Ривалдо раскритиковал сборную Бразилии

14 Сентября 2024 • 07:43 Комментировать

Экс-футболист сборной Бразилии Ривалдо высказался об игре национальной команды в квалификационном раунде чемпионата мира – 2026.

«Бразильцы показывают плохой футбол. Сборная наша сейчас переживает не самые лучшие времена. Это огорчает, болельщики недовольны. Бразилия недавно проиграла Парагваю, который сильно уступает нам в классе. Теперь нужно думать о встрече с Чили. Если опять проиграем, это сильно ухудшит ситуацию», - передает слова Ривалдо портал AS.

Бразилия набрала десять баллов и располагается на пятой позиции в турнирной таблице отбора ЧМ-2026.

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Евро-Футбол.Ру,
Ривалдо Сборная Бразилии
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