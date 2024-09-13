Дюков рассказал, где планируются следующие матчи сборной России

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о потенциальных товарищеских матчах в октябре.
«Мы ведем переговоры. Будем стараться использовать каждое окно, чтобы сборная России играла. Приоритетом для нас является проведение матчей здесь, в России. Это важно для болельщиков», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».
Последний товарищеский поединок сборная России провела против национальной команды Вьетнама 5 сентября. Подопечные Валерия Карпина отпраздновали крупную гостевую победу со счетом 3:0.
Напомним, что российские команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.
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