Винисиус переживает в сборной Бразилии то, что уже пережил Месси в Аргентине

В Бразилии задаются вопросом, почему между Винисиусом в «Реале» и Винисиусом в футболке сборной такая разница?

В 8-м туре Бразилия проиграла Парагваю (0:1) и усложнила ситуацию с прямым выходом на ЧМ-2026. Местная пресса винит во всём Винисиуса. СМИ Бразилии пишут, что дриблинг нападающего не приносит пользы, он портит игру и не видит продолжения атаки в большинстве случаев. В стране задаются вопросом, почему между Винисиусом в «Реале» в Винисиусом в сборной такая большая разница?

На протяжении долгих лет эту же песню приходилось слушать Лионелю Месси в Буэнос-Айресе. Пресса и болельщики Аргентины часто упрекали футболиста в том, что его игра на «Камп Ноу» и накопленные «Золотые мячи» никак не проявляются в национальной команде. Время и титулы всё расставили на свои места. С Кубком Америки и особенно с победой на чемпионате мира несправедливая критика в адрес Месси в его же стране наконец-то навсегда замолчала.

Нечто подобное может случиться с Винисиусом. Результаты не только правят, но и определяют настроение прессы и болельщиков в стране. На данный момент Винисиус не ведёт свою национальную команду к победам, но всё может измениться в 2026 году.