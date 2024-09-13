Воробьёв: «Уровень сборной Вьетнама ближе к ФНЛ, чем к РПЛ»

Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Воробьёв поделился мнением об уровне национальной команды Вьетнама, с которой на прошлой неделе был сыгран товарищеский матч.

«Уровень Вьетнама ближе к РПЛ или ФНЛ? Скорее, к ФНЛ. У Вьетнама не очень сильная команда, но они довольно неплохо технически оснащены. Вьетнам в атаку пытался играть. Нормальная команда», - передает слова форварда «Чемпионат».

Товарищеская встреча между сборными России и Вьетнама состоялась на стадионе в Ханое. Подопечные Валерия Карпина отпраздновали уверенную победу со счетом 3:0.