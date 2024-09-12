Сборная Аргентины может потерять важного игрока

Сборная Аргентины может остаться без помощи голкипера Эмилиано Мартинеса. Вратарю грозит дисквалификация за эмоциональное поведение после поражения Колумбии. Он ударил по камере оператора после финального свистка.

Как информирует canalrcn, Мартинес может быть наказан за свое поведение трехматчевой дисквалификацией.

Напомним, что поединок отборочного цикла чемпионата мира – 2026 завершился поражением Аргентины от Колумбии со счетом 1:2. Несмотря на эту неудачу, действующие чемпионы мира продолжают лидировать в турнирной таблице. Колумбия занимает второе место.