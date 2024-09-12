Тихонов: «Сборную Вьетнама даже наши биатлонисты обыграли бы»

Легенда биатлона, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался о недавнем товарищеском поединке между сборными России и Вьетнама. Встреча в Ханое завершилась победой россиян со счетом 3:0.

«Там одни почтальоны играют. Их даже наши биатлонисты обыграли бы. Гордиться здесь совершенно нечем. Российский футбол далек от футбола, это другой вид спорта. Стыдно», - передает слова Тихонова «РБ Спорт».

Напомним, что российские сборные и клубы отстранены от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА. В этом году Россия одержала еще две победы – над Сербией и Беларусью.