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Тихонов: «Сборную Вьетнама даже наши биатлонисты обыграли бы»

12 Сентября 2024 • 09:28 Комментировать

Легенда биатлона, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался о недавнем товарищеском поединке между сборными России и Вьетнама. Встреча в Ханое завершилась победой россиян со счетом 3:0.

«Там одни почтальоны играют. Их даже наши биатлонисты обыграли бы. Гордиться здесь совершенно нечем. Российский футбол далек от футбола, это другой вид спорта. Стыдно», - передает слова Тихонова «РБ Спорт».

Напомним, что российские сборные и клубы отстранены от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА. В этом году Россия одержала еще две победы – над Сербией и Беларусью.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Вьетнама Александр Тихонов ещё теги
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