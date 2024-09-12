Назван главный фаворит ЧМ-2026 - это не Испания и Англия

Журналисты портала Goal.com опубликовали рейтинг главных претендентов на победу на следующем чемпионате мира по футболу. Главным фаворитом ЧМ-2026 считается сборная Аргентины, которая является действующим обладателем трофея.

Второе место занимает национальная команда Испании. «Красная фурия» - действующий чемпион Европы. Тройку фаворитов замыкает сборная Англии.

Далее в опубликованном рейтинге располагаются следующие команды: Германия, Колумбия, Нидерланды, Португалия, Италия, Франция, Бразилия и другие.

Напомним, что в финале чемпионата мира – 2022 Аргентина победила Францию в серии пенальти.