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Хамес признал, что ошибался насчёт Месси

12 Сентября 2024 • 04:30 Комментировать
Колумбия
2:1
Аргентина

Футболист сборной Колумбии Хамес Родригес поделился мыслями о Лионеле Месси.

Во вторник колумбийцы прервали беспроигрышную серию Аргентины, одержав победу в матче отбора на ЧМ-2026 (2:1). «Альбиселесте» были вынуждены обходиться без своего лидера Лионеля Месси, который продолжает залечивать травму, полученную в победном финале Кубка Америки с той же Колумбией.

«Перед финалом я сказал друзьям, что Месси больше не волнуют трофеи в сборной, ведь он уже выиграл всё, и поэтому он не будет прилагать больших усилий.

Увидев, как он плачет после травмы, я подумал: «Как игрок, добившийся в футболе всего, может так реагировать?» Я понял, что для Месси не так уж важно, какие трофеи у него уже есть. Он хочет помогать команде, играет за честь своей страны. Считаю ли я его лучшим? Да, Месси – лучший в футболе, без сомнений», – сказал в интервью TYC SPORTS Хамес.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Сборная Колумбии Хамес Родригес ещё теги

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