Лугано назвал единственного бразильского игрока, который пугал сборную Уругвая

Бывший капитан сборной Уругвая Диего Лугано назвал самого «страшного» игрока в составе сборной Бразилии последних лет.

Известный в прошлом центральный защитник отметил Неймара, с отсутствием которого, как принято считать, связаны нынешние неудачи «пентакампеонов».

«Неймар – единственный, кто пугал нас, когда мы встречались со сборной Бразилии. Только он вселял настоящий страх в соперников бразильцев. Как уругваец, могу сказать, что мы действительно это чувствовали», – цитирует Football Talk Лугано.

В настоящий момент Неймар продолжает восстановление после травмы крестообразной связки, полученной в прошлогоднем матче против Уругвая.