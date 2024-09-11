Раскрыта рекордная зарплата Почеттино в сборной США

Маурисио Почеттино был назначен главным тренером сборной США, о чём уже было объявлено официально. Как сообщает ESPN, на новой должности Почеттино будет зарабатывать 6 миллионов долларов в год. Маурисио стал самым высокооплачиваемым тренером сборной США в истории.

Именно Почеттино будет готовить сборную США к выступлению на домашнем чемпионате мира. В 2026 году американцы примут мундиаль вместе с Канадой и Мексикой.

Стоит сказать, что Маурисио Почеттино находился без работы с момента завершения сезона 2023/2024. Аргентинец был уволен из «Челси» после финиша на шестой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.