Клопп вёл переговоры – известна команда

По завершению сезона 2023/2024 Юрген Клопп покинул «Ливерпуль». Немецкий специалист ещё в начале года объявил о решении взять паузу в тренерской карьере.

Как сообщает The Athletic, руководители футбола в США за последнее время провели «множество встреч» с Клоппом. Американцы хотели, чтобы Юрген принял национальную сборную страны и подготовил её к выступлению на домашнем чемпионате мира.

Впрочем, Клопп чётко дал понять, что хочет какое-то время отдохнуть после периода в «Ливерпуле». В итоге сборную США возглавил Маурисио Почеттино, о чём уже было объявлено официально.

В 2026 году чемпионат мира примут США, Канада и Мексика.