Карпин высказался о важности сборов сборной России

В сентябре сборная России разгромила Вьетнам (3:0) и должна была сыграть против Таиланда (матч отменили из-за тайфуна). Рулевой российской национальной команды Валерий Карпин ответил на вопрос, в чём основная польза проведения игр против соперников такого уровня.

«Нам важно увидеться с футболистами, чтобы они вспомнили наши требования в игровом плане. И, конечно, важно делать это регулярно. Тем игроками, которые были на сентябрьском сборе, в октябре будет уже намного проще», - слова Карпина приведены на официальном сайте РФС.

Имена соперников сборной России на октябрьские товарищеские матчи будут объявлены позже. Как известно, в условиях санкций российская национальная команда уже два с половиной года может проводить только товарищеские игры.