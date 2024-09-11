Карпин назвал состав сборной России, который планировал выпустить на игру с Таиландом

Сборная России на прошлой неделе разгромила Вьетнам со счётом 3:0. А вот против Таиланда команда Валерия Карпина не сыграла из-за тайфуна. Рулевой национальной команды назвал состав, который планировал выпустить на поле с первых минут.

«Все те, кто не играл с Вьетнамом, должны были выйти на матч с Таиландом. Сафонов, Сильянов, Осипенко, Хлусевич, Самошников, Баринов, Глебов, Батраков, Садулаев, Мостовой, Тюкавин», - слова Карпина приведены на сайте РФС.

В следующий раз сборная России должна собраться в октябре. С кем команда Валерия Карпина сыграет в следующих товарищеских матчах, пока что объявлено не было. Будем следить за новостями.