Винисиус: Игра за «Реал» и за сборную Бразилии – разные вещи

Винисиус Жуниор столкнулся с критикой после поражения сборной Бразилии от Парагвая (0:1) в отборе на чемпионат мира – 2026. Фанаты считают, что Винисиус слабо играет за сборную, в отличие от «Реала». Сам звёздный форвард рассказал о разнице в игре за команды.

«Это совсем не то, что играть за «Реал». В Европе матчи другие – мяч быстрее ходит с одной части поля на другую. Мы должны знать, как адаптироваться, чтобы можно было выигрывать матчи. Мы хотим любой ценой вытащить сборную Бразилии из этой ситуации», - сказал Винисиус Sportv.

Сборная Бразилии занимает пятое место в турнирной таблице отбора на чемпионат мира в Южной Америке.

«Нельзя позволить, чтобы Винисиус выиграл «Золотой мяч» - фанаты раскритиковали звезду «Реала»