Александр Тихонов: «Даже наши биатлонисты обыграли бы сборную Вьетнама»

Известный в прошлом биатлонист Александр Тихонов высказался о недавней победе сборной России над Вьетнамом в товарищеском матче. Как известно, команда Валерия Карпина победила с крупным счётом 3:0.

«Так там профессионалов нет, одни почтальоны играют. Их даже наши биатлонисты обыграли бы. Гордиться здесь совершенно нечем. Ну, съездили во Вьетнам, «угадали» с погодой – потратили огромные деньги», - цитирует Тихонова «РБ Спорт».

По мнению Тихонова, «российский футбол сейчас далёк от футбола». Четырёхкратный олимпийский чемпион считает, что сборная России могла бы выбрать другого соперника.

Стоит сказать, что в условиях санкций сборная России уже два с половиной года может проводить только товарищеские матчи.