Снег или духота: Карпин ответил, в каких условиях играть сложнее

Сборная России на прошлой неделе сыграла против Вьетнама (победа 3:0) в духоте и при высокой влажности. Рулевой национальной команды Валерий Карпин ответил, какие погодные условия сложнее – такие, как были в Ханое, или снежные.

«Некоторые игроки сказали, что условия игры во Вьетнаме были самыми сложными в их карьере. Но для меня тяжелее в снегу играть – потому что это вообще не про футбол. При таких погодных условиях тренеру делать нечего», - слова Карпина приведены на сайте РФС.

Напомним, что из-за тайфуна второй сентябрьский матч сборной России – против Таиланда – был отменён. В следующий раз российская национальная команда соберётся в октябре, соперники по товарищеским матчам будут объявлены позже.