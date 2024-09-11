Злой игрок сборной Аргентины ударил по камере после поражения

Сборная Аргентины проиграла Колумбии в матче отбора на чемпионат мира (1:2). После игры голкипер «альбиселесте» Эмилиано Мартинес был зол. Когда аргентинцы пожимали руки соперникам, Мартинес ударил рукой по камере, которая снимала его в центральном круге. Очевидно, Эмилиано не понравилось, что оператор подошёл слишком близко и снимал его крупным планом.

После восьми туров сборная Аргентины лидирует в турнирной таблице отбора на чемпионат мира в Южной Америке. Колумбия идёт второй, отставая от аргентинцев на два зачётных балла.

В октябре Аргентина сыграет против Венесуэлы и Боливии.