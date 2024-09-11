«Нельзя позволить, чтобы Винисиус выиграл «Золотой мяч» - фанаты раскритиковали звезду «Реала»

Сборная Бразилии проиграла Парагваю (0:1) в отборе на чемпионат мира. Звёздный нападающий «селесао» Винисиус Жуниор провёл на поле 90 минут, но не смог помочь команде набрать очки. Портал Goal обратил внимание на критику, с которой столкнулся Винисиус после матча.

«Нельзя позволить, чтобы Винисиус выиграл «Золотой мяч». Это было бы величайшим преступлением в истории спорта», - написал один из фанатов.

«Я не преувеличиваю – Винисиус худший в истории футбола игрок сборной, если сравнивать с его выступлениями за клуб. Он никогда не играл хорошо за Бразилию. И мы говорим о будущем обладателе «Золотого мяча», - считает другой любитель футбола.

«Есть причина, по которой Зидан всегда оставлял Винисиуса в запасе. Он был ужасен при каждом тренере, кроме Анчелотти. Как только он получит «Золотой мяч», ему конец», - поделился своим мнением болельщик.

И такого рода комментариев в Сети очень много.